Maç sonrası faturayı antrenör Orhan Terzi'ye çıkarıp genç çalıştırıcıyla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde mücadelede tribünde yer aldığı öğrenilen Terzi, dönüş biletinin ve deplasmandaki otel rezervasyonunun dahi iptal edildiğini belirterek sitemde bulunurken, yönetim ise yol ayrılığının bu olayla ilgili olmadığını savundu. Gelişmeler sonrası teknik direktör Cenk Laleci'nin de istifa resti çektiği iddia edilirken, yönetimin hükmen mağlubiyet ve ardından yaşanan Orhan Terzi olayıyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"23.12.2020 tarihinde Adana'da oynanan Adanaspor-Menemenspor müsabakasında takımımız 2-0 galip durumdayken, müsabakanın 75'inci dakikasında oyuncu değişikliği yapılarak, oyuncumuz Şeref yedek kulübesine gelmiş, Rasheed oyuna girmiştir. Bu değişim sonrasında sahada aynı anda 6 yabancı oynatmamız sebebiyle takımımızın hükmen mağlup sayılacağı kaçınılmazdır. Böyle hatalar, bu tür müsabakalarda olabilecek hadiselerdir. Örneklemek gerekirse yıllar önce bir FB-BJK müsabakasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın Mustafa Denizli ve teknik ekibi de aynı hatayı yapmıştır. Aynı zamanda 02.11.2019 tarihinde oynanan Menemenspor-Ümraniyespor maçında da Ümraniyespor teknik direktörü ve ekibi aynı hatayı yapmış, takımımız 1-0 galip geldiği maçtan yapılan kural hatası nedeniyle 3-0 hükmen galip gelerek ayrılmıştır.

Dün yaşanan hata sonrası yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel istifa etmiştir. Yine dünkü maçtan sonra yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi’nin de görevine son verilmiştir. Yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi’nin görevine son verilmesiyle ilgili durumun yapılan kural hatası ile hiçbir ilgisi yoktur. Orhan Terzi’nin maç esnasında yönetime haddini bildirecek cümleler kurması nedeniyle görevine son verilmiştir. 1942 yılında kurulan kulübümüz bugüne kadar her zaman, her daim ilkesel kuralların içinde yer almıştır. Kurumumuz ahlak ve nezaket kurallarını kendine destur edinmiştir. Belirttiğimiz ahlak ve nezaket kurallarına uymayan kim olursa olsun Menemenspor’da barınamamış, bundan sonrada barınamayacaktır. Menemenspor’umuz bildiği yol olan ahlak ve nezaket kuralları içerisinde yoluna devam edecektir."

DHA