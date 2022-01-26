Spor Toto Süper Lig 'de son olarak deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek milli araya düşme hattının bir basamak üzerinde giren Nasadoge Menemenspor, transferde harekete geçti. Şu ana kadar yalnızca Senegalli golcü Honore Gomis'le resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Ankaraspor'dan orta saha Oğuzhan Aydoğdu ile anlaşma sağladı.

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar İzmir'e gelip, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Futbola Almanya'da Schalke 04 altyapısında başlayan Oğuzhan, Borussia Dortmund ve Karlsruher SC'de oynadı. Oğuzhan 2016-2017 sezonunda ise Beşiktaş 'a transfer oldu. Beşiktaş'ta sadece bir resmi maçta oynayabilen Oğuzhan, bu sezonun ilk yarısında ise Ankaraspor'la 2'nci Lig'te 9 maça çıktı.

DHA