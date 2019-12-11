Menemenspor’dan görüntülü hakem tepkisi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, son oynadıkları Keçiörengücü maçındaki hakem hatası olarak değerlendirdikleri pozisyonları Twitter hesabından paylaştı.

11 Aralık 2019, Çarşamba 20:42
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Menemenspor’dan görüntülü hakem tepkisi

Ekol Göz Menemenspor’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, hafta sonu oynanan Keçiörengücü maçında hakem Turgut Doman’ın vermiş olduğu hatalı kararların maçın gidişatını değiştirdiği ve 3 puanlarının engellendiği savunuldu.

Paylaşımdaki maç görüntülerinde, Keçiörengücü’nden Samet Akaydin ile Ekol Göz Menemenspor’dan Mehmet Boztepe’nin ceza alanı içindeki mücadelesi ile Keçiörengücü lehine 90. dakikada verilen penaltı öncesindeki ofsayt olduğunu ileri sürdükleri pozisyonlara yer verildi.

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