TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Menemenspor, bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza attı.

Daha önce deplasmanda Giresunspor'la 1-1, Akhisarspor ve Beypiliç Boluspor'la 0-0 berabere kalıp, Aydeniz Et Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Ümraniye önünde bu kez şeytanın bacağını kırdı. Ümraniyespor filelerini 2 kez sarsarak galibiyetin mimarı olan Beninli 10 numara Tidjani, gol sayısını 3'e çıkardı. Ligde salı günü evinde Ankaraspor'la erteleme maçına çıkacak Menemenspor'da sarı kart cezalısı durumuna düşen Alhassan Adamu forma giyemeyecek.