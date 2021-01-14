TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor transferde gaza bastı. Misli.com 2'nci Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK'dan orta saha oyuncusu Berkay Samancı ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler Ankara Keçiörengücü forması giyen Erdal Öztürk'ün de işini bitirdi. Keçiörengücü ile yollarını ayıran 24 yaşındaki oyuncuyla her konuda el sıkışıldı.

Resmi imzaların hafta sonuna kadar atılacağı vurgulandı. Almanya'da Hoffenheim'da futbola başlayan gurbetçi orta saha oyuncusu Bayern Münih'in altyapısında oynadı. Ardından Kayserispor'a gelen Erdal, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'te de görev yaptı. Erdal bu sezon Ankara Keçiörengücü'nde 6 resmi maça çıkıp 153 dakika sahada kaldı.