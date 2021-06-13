Geçtiğimiz sezon Alman ekiplerinden Fernwald'ta forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekibin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Daha önce İzmir'de Altay ve Altınordu'nun formalarını terleten Deniz Vural'ın transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Gurbetçi oyuncu Almanya'nın Waldgirmes kulübünün altyapısında yetişti. Deniz, Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra Türkiye'de Eskişehirspor, Balıkesirspor, Alanyaspor , Altınordu, Denizlispor ve son olarak Altay da top koşturdu. Deneyimli oyuncu, TFF 1'inci Lig'de 148 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Deniz Vural, Denizlispor ve Alanyaspor'da 1'inci Lig'den Süper Lig 'e çıkma başarısını gösterdi.

İZMİR, (DHA)