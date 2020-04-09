TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, yeni sezonun kadrosunu kurmak için hazırlıklara başladı. Corona virüs salgını yüzünden liglere ara verilmesiyle evlerinden çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Cenk Laleci, belirlediği ve menajerlerin önerdiği futbolcuların eski maç görüntülerini izlemeye başladı.

Laleci'nin Sırbistan'ın Radnicki Nis ekibinden forvet Nikola Cumic, Arnavutluk temsilcisi KF Tirana'dan golcü Ernest Muçi ve Bulgaristan takımı Levski Sofia'nın santrforu Stanislav Inanov'u listesine aldığı vurgulandı. Oyuncuların maç videolarını izleyen Laleci'nin en kısa sürede yönetime olumlu-olumsuz raporunu vereceği açıklandı.