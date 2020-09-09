TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında cuma günü evinde Altınordu ile karşı karşıya gelecek Menemenspor, transfer arayışlarında Silvio Zogaj'ı listesine ekledi.

Arnavutluk'un Vllaznia Shkoder takımında oynayan 23 yaşındaki sağ kanatla görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin olumlu yanıt aldığı bildirildi. Partizani Tirana altyapısından yetişen Zogaj geçen sezon Arnavutluk Ligi'nde 26 maça çıkıp 4 gol attı. Teknik direktör Cenk Laleci, en az 2 takviye daha yapacaklarını söyledi. Laleci, "Birçok oyuncuyu gündeme aldık. Listemiz kabarık. İçlerinden en iyilerini seçeceğiz. Önceliğimiz forvet ve kanat almak. En kısa zamanda bu bölgelere takviye yapacağız" dedi.

DHA