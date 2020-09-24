Menemenspor'da genç stoper Furkan Bayır'ın Ümit Milli Takım'a davet edilmesi sevinç yarattı. Daha önce forvet oyuncusu Murat Alkatmış'ın U19 Milli Takımı'na çağırılmasıyla gurur yaşayan Menemenspor yaptığı açıklamada, "U21 Milli Takımımızın 9-14 Ekim 2020 tarihleri arasında İngiltere'de katılacağı UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasının aday kadrosu belli oldu. Takımımızın başarılı oyuncularından Furkan Bayır, sergilemiş olduğu performanslar neticesinde U21 Milli Takım'a davet edilmiştir. Oyuncumuza milli takım yolunda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Menemenspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki Furkan, ilk 2 haftada oynanan Altınordu ve Giresunspor maçlarında 90'ar dakika oynamıştı.