İkinci yarının ilk iki maçında BB Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'la berabere kalan sarı-lacivertlilerde, yeni transferlerin imzaları atacağını belirten Laleci, "Şu an 4 oyuncu hazırda bekliyor. İş resmiyete kaldı. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Yeni arkadaşlarımızın aramıza katılmasıyla takım içindeki rekabet de artacak ve başarı gelecek" dedi.

MANAJ VE DAVID DE İMZAYI ATIYOR

Devre arasında golcüsü Akanbi Rasheed'i Kocaelispor'a, orta saha oyuncusu Adamu Alhassan'ın ise Ankara Keçiörengücü'ne satan İzmir ekibi, daha önce kadrosuna kattığı Honore Gomis ve Umar Basit'in yanı sıra Bandırmaspor'un Kosovalı golcüsü Abu Manaj ve Almanya Bölgesel Ligi'nde Türk statüsende oynayan orta saha oyuncusu Christopher David ile prensipte anlaşma sağladı. Menemenspor'un hafta sonuna kadar 4 oyuncuyu resmen açıklaması bekleniyor. Cenk Laleci, 1 ya da 2 takviye daha yapabileceklerini belirterek, "En kısa zamanda kadromuzu tamamlayacağız" açıklamasında bulundu. Menemenspor hafta sonunda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İZMİR, (DHA)