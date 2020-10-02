TFF 1'inci Lig'de pazar günü Balıkesirspor deplasmanında terleyecek Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci şiddetle galibiyete ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden Laleci, "Kamara ve Fatih gibi iki önemli transfer daha yaptık. Takımımız daha da güçlendi. Artık 3 puanla tanışma vakti geldi" diye konuştu.

İlk 3 haftayı 1 puanla kapatmayı beklemediklerini vurgulayan genç teknik adam, "Artık geçmişi düşünmeyeceğiz. Lig uzun bir maraton. Kötü başlasak da buradan çıkmasını biliriz. Genç bir takımız, daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Balıkesirspor deplasmanında bunu yapacağız ve evimize mutlu döneceğiz" dedi.

DHA