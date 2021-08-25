Teknik direktör Cenk Laleci, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Liderle oynayacağız. Rakibimiz sezona çok iyi bir giriş yaptı. Biz de yeni ve genç takımız. Evimizde 2'de 2 yapacağımıza inanıyorum. İyi futbol oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bandırmaspor karşılaşmasında son 6 dakikada golü yedik. İyi direnmiştik ama olmadı. İlk haftalarda kayıpların telafisi vardır" dedi.

DHA