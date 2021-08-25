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Menemenspor'da Cenk Laleci çok umutlu

TFF 1'inci Lig'de ilk maçta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenip ikinci haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına iddialı hazırlanıyor.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 12:16 Son Güncelleme:
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Menemenspor'da Cenk Laleci çok umutlu

Teknik direktör Cenk Laleci, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Liderle oynayacağız. Rakibimiz sezona çok iyi bir giriş yaptı. Biz de yeni ve genç takımız. Evimizde 2'de 2 yapacağımıza inanıyorum. İyi futbol oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bandırmaspor karşılaşmasında son 6 dakikada golü yedik. İyi direnmiştik ama olmadı. İlk haftalarda kayıpların telafisi vardır" dedi. 

DHA

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