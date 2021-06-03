TFF 1'inci Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, deneyimli futbolcu Aydın Yılmaz'la yollarını ayırdı.

Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve sadece 4 maç oynayan 33 yaşındaki Aydın'la 6 aylık mukavele yapılmıştı. Sarı-lacivertlilerde Aydın'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Zenke'yle de yola devam edilmeyeceği bildirildi.

Aydın gibi ara transfer döneminde İzmir ekibine imza atan Nijeryalı forvetle sözleşme yenilenmeyeceği açıklandı. Zenke Menemenspor'da 7 lig maçına çıkıp 2 gol attı.

DHA