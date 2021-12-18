Spor Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Altaş Denizlispor 'la golsüz berabere kalan Nasadoge Menemenspor yarın deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak. Eryaman Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Nijeryalı orta saha Alhassan, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek. Son 5 maçını kaybetmeyen Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, "Ankara'dan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Son 3 maçımızı berabere tamamladık. Düşme hattına çok yakınız. Kazanıp bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşmayı amaçlıyoruz" dedi. (DHA)