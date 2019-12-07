Menemenspor yoluna devam edecek 

İZMİR, (DHA)



TFF 1. Lig'de pazartesi evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'un Teknik Direktörü Cenk Laleci takımının çok iyi bir hava yakaladığını söyledi. Son 7 maçı kaybetmediklerini hatırlatan Laleci, "Futbolcularımızın kalbine dokunuyoruz. Arkadaşlık üst seviyede. Sahamızda bizi çok zor bir maç bekliyor. Yeniden Play-Off hattına girmek istiyoruz. Taraftartarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Yolumuza devam edeceğiz" dedi. . Sarı-lacivertli ekipte elmacık kemiğinden ameliyat olan stoper Trtovac maç kadrosuna alınmadı. Sarı kart cezası biten Taşkın ise Keçiörengücü maçında forma giyebilecek.