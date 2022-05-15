Menemenspor yasta

Gençlerbirliği karşılaşmasına az da olsa umutlu çıkan sarı-lacivertliler istediği sonucu alamadı ve 3 sezonluk tarihindeki ilk 1'inci Lig macerasından sonra 2'nci Lig'e döndü. Karşılaşma sonrası futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Cenk Laleci'nin yerine 2 hafta önce göreve gelen teknik direktör Recep Yazıcı büyük üzüntü yaşadıklarını ancak ayağa kalkacaklarını söyledi.

Takımının başında 3 maça çıktığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Düşen takımların belli olduğu bir hafta yaşadık. Maalesef biz de düşen takımların içerisindeyiz. Görevde olduğumuz süre içerisinde Menemenspor'a faydalı olmaya çalıştık. Bundan sonra gelecekle alakalı planlar yapacağız. Futbolda düşmek de şampiyon da olmak var. Yeni bir sezonda yeni bir yapılanmayla 2'nci Lig'de mücadele edeceğiz" dedi.

Menemenspor yönetimi de maç sonrası 3 sezondur 1'inci Lig'de kendilerini destekleyen taraftarlar için teşekkür mesajı yayınladı.

DHA