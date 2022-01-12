Spor Toto 1'inci Lig'de 21'inci haftada cuma günü evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek Menemenspor transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken, Fatih Karagümrük'ten Vato Arveladze'nin peşine düştü. Süper Lig 'de Fatih Karagümrük'te fazla forma şansı bulamayan Gürcü forveti kiralamak için görüşmelere başlayan yönetimin, hem kulüp hem de oyuncudan olumlu yanıt aldığı bildirildi.

Yönetimin, 1 hafta içinde Akanbi Rasheed'in Nijerya'daki kulübünden FIFA aracılığı ile gelen 160 bin Euro cezayı taksitlendirip transfer tahtasını açacağı kaydedildi. Yasak kalkar kalmaz harekete geçecek sarı-lacivertlilerin Varto'yu takıma kazandıracağı bildirildi. Teknik direktör Şota Arvaladze'nin yeğeni olan Varto, bu sezon Karagümrük'te 6 resmi maça çıkıp 1 gol attı, 23 yaşındaki futbolcu 2 defa da Gürcistan A Milli Takımı formasını giydi.