TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Cenk Laleci’nin yokluğunu aynı gün doldurdu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski golcüsü Ümit Karan’la teknik direktör olarak anlaşma sağladı.

Açıklama resmileşti ve Ümit Karan imzayı attı. Menemenspor'dan yapılan açıklamada, "Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra Eskişehirspor ve Tepecikspor’da sportif direktörlük görevinde bulunun 44 yaşındaki çalıştırıcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Malatyaspor USA takımını çalıştırıp, ardından Makedonya’nın Shkupi ekibinin başına geçmişti.







