Sarı-lacivertlilerde, Giresunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Zenke forma giyemeyecek. Teknik direktör Ümit Karan, Tuzlaspor’u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Genç teknik adam, "İyi bir takıma sahibiz. İnanıyorum ki en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve evimize mutlu döneceğiz" dedi.

DHA