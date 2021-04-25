Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendilerine gerekli galibiyeti aldıkları için çok sevinçli olduklarını söyledi.

Teknik direktör Ümit Karan’ın devre arasında 2-0’lık skorun yeterli olmadığı konusunda ikazının bulunduğunu belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bugün küme düşmeyeceğimizi tescilleyebilirdik ancak bir hafta daha ertelemiş olduk. Oyuncularımızın ilk yarıdaki gayreti çok güzeldi ancak ikinci yarıda biraz tutuk oynadık. Oyuncularımız strese girdi, Akhisarspor’un da Altay’ı yenmesiyle biraz oyun disiplininden uzaklaştılar. Yaptığımız değişikliklerle skoru korumasını bildik. 3 puan bizim için altın değerinde. Haftaya Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanacağız. Bu ligin takımı olduğumuzu ve kalıcı olacağımızı söylemiştik. İnşallah bunu haftaya gerçekleştiririz."