Menemenspor taraftarlarından yönetime tepki

Adanaspor maçında 6 yabancı oyuncu kuralını ihlal ederek hükmen mağlup ilan edilen Menemenspor da, yönetimin hamlelerine taraftar grubu Menemen Gençlik tepki gösterdi. Menemen İlçe Stadı yanında toplanan taraftar gurubu adına açıklama yapan Hakan Paloğlu, takım içinde yaşanan ani değişikliklere ve futbolculara yapılmayan ödemelerin takımı kötüye götürdüğünü iddia ederek kulüp yöneticilerinin iyi yönetemediğini söyledi.

Tahir Şahin'e tepki

Onursal Başkan Tahir Şahin'in kulübe üye dahi olmayarak kendini onursal başkan ilan ettiğini söyleyen Paloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kulübü şahsi şirketi gibi kullanarak kulübün tüm gelirini gasp etmektedir. Olay adli mecralara taşındığında biliyoruz ki sözde başkan, sözde olduğunu kendisi açıklayacak ve tüm suçu mevcut yönetime yükleyecektir."

Gizli anlaşma iddiası

Paloğlu, "Tüm spor kamuoyunda sözde başkanın rezillikleri konuşulurken, sözde başkan hatalar zincirine en büyük halkayı ekleyerek, kulüp tarihinin en önemli ismi olan Cenk Laleci görevde iken gizli kapaklı şekilde Ümit Karan ile anlaşmış. Kulüp sosyal medya hesabından Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak ayrıldık imajı oluşturmaya çalışsa da gerçek saatler sonra ortaya çıkmış, Cenk Laleci’nin görevine kulüp tarafından son verildiği herkes tarafından öğrenilmiştir" dedi.

İHA