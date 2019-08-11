Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 47. Folkart Ege Kupası'nı kazanarak sezon öncesi moral bulan TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, daha önce İzmir'e getirdiği Nijeryalı golcü Sikiru Olatunbosun'u denemeye aldı. Ülkesinde Plateau United FC takımında görev yapan 22 yaşındaki oyuncunun 1 hafta takımla idmanlara çıkacağı ve göstereceği performansa göre transfer edileceği kaydedildi.

Yabancı golcü transferinde aceleci davranmak istemeyen kurmayların, Olatunbosun'un yanı sıra alternatif isimlerle de ilgilendiği vurgulandı.