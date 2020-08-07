Transferde Nijeryalı sağ kanat Bernard Bulbwa ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Lüksemburg'un F91 Dudelange ekibinde forma giyen Sekou Keita ile temasa geçti. Teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin Gineli oyuncuyu İzmir'e davet ettiği bildirildi. İspanya'nın dev kulüplerinden Atletico Madrid'de de oynayan Keita geçen sezon 17 müsabakada forma giyip, 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Menemenspor'un Giresunspor'da görev yapan orta saha Landel için de girişimleri sürüyor.

DHA