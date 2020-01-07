TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 4. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'dan Ömer Şahbaş'la anlaştı. Stoper ve orta sahada görev alabilen 21 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her zaman belirttiğimiz gibi gençlere önem veriyor, Menemenspor'un geleceğini inşa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ömer, sezonun ilk yarısında Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen İlçe Stadı'nda oynanan Altay-Görelespor maçında görev almıştı.

DHA