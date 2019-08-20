TFF 1'inci Lig'de pazar günü Atatürk Stadı'nda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanan Menemenspor, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler 1 haftadır denemeye aldığı Nijeryalı golcü Sikiru Olatunbosun'la sözleşme imzaladı.

Son olarak ülkesinde Plateau United FC takımında görev yapan golcü futbolcuyu beğenen teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun Sikiru için olumlu rapor verdiği bildirildi. Yönetimin de 22 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık mukavele yaptığı ifade edildi.