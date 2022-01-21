Menemenspor lidere konuk olacak

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde geçen hafta Bandırmaspor maçında kırmızı kart gören orta saha Mahamadou Ba, Ümraniye deplasmanında forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Honore Gomis'in lisansı ise transfer yasağı kalkınca hafta içinde çıkarıldı. Teknik direktör Cenk Laleci, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "İstanbul'dan puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz. Haftalardır galip gelemedik. Kritik bir durumdayız. O nedenle her karşılaşma bizim adımıza final niteliği taşıyor" dedi.

İZMİR, (DHA)