MENÜ

Menemenspor, kural hatasına yol açan Orhan Terzi'nin görevine son verdi

Son dakika haberi... Adanaspor maçında kural ihlali yapan TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verdi.

23 Aralık 2020, Çarşamba 19:33 Son Güncelleme:
- A +
Menemenspor, kural hatasına yol açan Orhan Terzi'nin görevine son verdi

TFF 1. Lig'de Menemenspor, Adanaspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Ancak konuk ekip maçta kural hatası yaptı ve ikinci yarıda kısa bir süre 6 yabancı futbolcuyla mücadele etti. Menemenspor, karşılaşma sonrası kural ihlalinde hatası olduğunu açıkladığı yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilgilendirme

Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Orhan Terzi ile kulübümüzün ilişiği kesilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Menemen Spor Kulübü"


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...