TFF 1. Lig'de Menemenspor, Adanaspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Ancak konuk ekip maçta kural hatası yaptı ve ikinci yarıda kısa bir süre 6 yabancı futbolcuyla mücadele etti. Menemenspor, karşılaşma sonrası kural ihlalinde hatası olduğunu açıkladığı yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilgilendirme

Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Orhan Terzi ile kulübümüzün ilişiği kesilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Menemen Spor Kulübü"



