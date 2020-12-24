Menemenspor kural hatası yaptı!
Menemenspor, zorlu Adanaspor deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Ancak karşılaşmada aynı anda 6 yabancı oynatarak kural hatası yapan İzmir ekibi, bu olay nedeniyle hükmen yenik sayılacak ve altın değerindeki puanları kaybedecek
TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Adanaspor ile Menemenspor karşılaştı. Konuk takım, 7'de Şeref Özcan ile öne geçti, 45+2'de de Tayfun ile bir gol daha bulup 2-0 önde kapattı devreyi. Ev sahibi 80'de Ömer Çiçek ile farkı 1'e indirse de 83'te Kamara yanıt verdi: 1-3. 90+3'te Ergin Keleş son sözü söyledi: 2-3. İzmir ekibi, zorlu deplasmandan galip ayrılsa da büyük bir skandalın altına imza attı. Lacivert-Sarılı ekip, karşılaşmaya kurallara uygun bir şekilde 5 yabancı ile çıktı.
76'da Akanbi girince...
76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine Akanbi Rasheed oyuna girdi. Bu değişikliğin ardından Menemen sahada toplam 6 yabancı ile yer aldı. Aynı anda 5 yabancı sahada yer alabilirken Menemenspor, TFF 1. Lig'in yabancı oyuncu kuralını ihlal etmiş oldu. 3 dakika sonra Tidjani çıkıp yerine Murat oyuna dahil olsa da konuk ekip, 6 yabancı ile sahada bulunduğu için hükmen yenik sayılacak. 3 maçtır yenilen Adanaspor, altın değerinde puanlar kazanacak. Lacivert-Sarılılar ise ise belki de ligin son haftalarında çok arayacağı puanları kaybetmiş olacak.
Mertcan Polat