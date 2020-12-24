Menemenspor kural hatası yaptı!

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Adanaspor ile Menemenspor karşılaştı. Konuk takım, 7'de Şeref Özcan ile öne geçti, 45+2'de de Tayfun ile bir gol daha bulup 2-0 önde kapattı devreyi. Ev sahibi 80'de Ömer Çiçek ile farkı 1'e indirse de 83'te Kamara yanıt verdi: 1-3. 90+3'te Ergin Keleş son sözü söyledi: 2-3. İzmir ekibi, zorlu deplasmandan galip ayrılsa da büyük bir skandalın altına imza attı. Lacivert-Sarılı ekip, karşılaşmaya kurallara uygun bir şekilde 5 yabancı ile çıktı.

76'da Akanbi girince...

76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine Akanbi Rasheed oyuna girdi. Bu değişikliğin ardından Menemen sahada toplam 6 yabancı ile yer aldı. Aynı anda 5 yabancı sahada yer alabilirken Menemenspor, TFF 1. Lig'in yabancı oyuncu kuralını ihlal etmiş oldu. 3 dakika sonra Tidjani çıkıp yerine Murat oyuna dahil olsa da konuk ekip, 6 yabancı ile sahada bulunduğu için hükmen yenik sayılacak. 3 maçtır yenilen Adanaspor, altın değerinde puanlar kazanacak. Lacivert-Sarılılar ise ise belki de ligin son haftalarında çok arayacağı puanları kaybetmiş olacak.

Mertcan Polat