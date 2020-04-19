Menemenspor, Jasmin Trtovac ve David Domgjoni ile prensipte anlaştı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan ve teknik direktör Cenk Laleci'nin takımda kalmasını istediği Jasmin Trtovac ve David Domgjoni ile yeni sözleşme konusunda prensipte anlaşma sağladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un sezon sonu sözleşmeleri bitecek 2 yabancı futbolcusuyla prensipte anlaşma sağladığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerde savunmanın göbeğinde forma giyen Sırp Jasmin Trtovac ve Arnavut David Domgjoni'nin yeni sezonda da takımda yer alacağı ifade edildi.
Teknik direktör Cenk Laleci'nin 2 futbolcunun takımda kalmasını istediği ve yönetimin genç teknik adamın raporu doğrultusunda oyuncularla prensipte anlaşmaya vardığı vurgulandı.
Sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelen 33 yaşınrdaki Trtovac, 20 resmi maçta forma giyerken, devre arasında Arnavutluk'un KF Laçi takımından transfer edilen 22 yaşındaki Domgjoni ise 8 maça çıktı.