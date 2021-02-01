Menemenspor, İsmail Haktan Odabaşı ile anlaştı

Menemenspor dış transferde Tuzlaspor'dan sağ kanat oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı ile anlaştı. Balçovaspor altyapısından yetişip Bursaspor'da profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcu, Denizlispor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Manisaspor, Manisa FK ve Hekimoğlu Trabzon kulüplerinde de oynadı.

İsmail Haktan, 1'inci Lig'de 163 maçta 25 gol attı. Deneyimli oyuncu ilk yarıda Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon'da 8, 1'inci Lig'de Tuzlaspor'da ise 1 maçta görev aldı..