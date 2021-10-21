Menemenspor ilk peşinde

Deplasmanda çıktığı 4 maçta Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor ve Altınordu'ya yenilip, Ankaragücü ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Gurbette çıktığı 4 randevuda 4 gol atıp, kalesinde 10 gol gören İzmir temsilcisi, Bolu'da kazanarak ilk kez 2'de 2 yapmak istiyor. Düşme hattındaki Boluspor'un 4 haftadır galip gelemediğini söyleyen Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Rakibin de 3 puana ihtiyacı var. Kolay bir maç olmayacak. Kazanmaya gidiyoruz, 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Evimize galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.

İZMİR, (DHA)