Menemenspor ikinci yarıya umutlu girecek

Laleci, "Kadro kalitemizi ve gücümüzü yukarılara çekmemiz gerekiyor. Rasheed takımımızdan ayrıldı, Kocaelispor'a gitti. Devrede iyi transferler yapıp ikinci yarıda çok daha iyi olacağız. Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz" diye konuştu.

Menemenspor salı günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.