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Menemenspor hükmen mağlup

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçta 6 yabancı oyuncu kuralını ihlal eden Menemenspor'u hükmen mağlup saydı

29 Aralık 2020, Salı 23:24 Son Güncelleme:
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Menemenspor hükmen mağlup

PFDK, TFF 1. Lig'de Menemenspor'un erteleme maçında Adanaspor'a karşı oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenen sayıdan fazla olmasından dolayı hükmen mağlup sayılmasına karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "MENEMENSPOR Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir" denildi.

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