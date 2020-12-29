Menemenspor hükmen mağlup

PFDK, TFF 1. Lig'de Menemenspor'un erteleme maçında Adanaspor'a karşı oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenen sayıdan fazla olmasından dolayı hükmen mağlup sayılmasına karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "MENEMENSPOR Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir" denildi.