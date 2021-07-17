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Menemenspor Himmet Ertürk'ün peşinde

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Himmet Ertürk'ü kadrosuna katmak istiyor.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 14:46 Son Güncelleme:
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Menemenspor Himmet Ertürk'ün peşinde

Transfer  döneminde son olarak Portekizli sol kanat oyuncusu Toni Gomes'le sözleşme imzalayan Menemenspor, Himmet Ertürk'e kancayı attı.

Geçen sezon Giresunspor'da forma giyen ve yeşil-beyazlılarla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 27 yaşındaki futbolcuya teklif götürüldü. Tecrübeli futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı, transferin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanacağı kaydedildi. Denizlispor altyapısında yetişen Himmet, Beşiktaş , Kırıkhanspor, Gaziantep FK, Denizlispor ve Giresunspor'da oynadı. Himmet, 2020-2021 sezonunda Giresunspor'da 12 lig maçına çıkarken, 2 kez de fileleri havalandırmayı başardı. 

İZMİR, (DHA)

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