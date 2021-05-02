Menemenspor hedefine ulaştı

TFF 1'inci Lig'de sezonun büyük bölümünde kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor bitime 1 maç kala hedefine ulaştı. Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup olmasına rağmen rakibi Akhisarspor'un Gzt Giresunspor'a yenilmesiyle ligde kalışını resmen ilan eden sarı-lacivertliler derin bir nefes aldı. Teknik direktör Ümit Karan üzerlerinden büyük bir yükü attıklarını belirterek, "Takımımı kutluyorum. Çok sıkıntılı bir sezonu geride bıraktık. Emeği geçen herkesi tebrik ederim" dedi.

SON HAFTA ŞAMPİYONLUK ADAYINI AĞIRLAYACAK

Kümede kalma mücadelesinin her zaman stresli olduğuna vurgu yapan Ümit Karan, "Alt sıralarda olmak her camia için çok yıpratıcıdır. Biz de bunun sancılarını yaşadık. Haftalar süren baskılar bizi yorsa da hedefimize ulaştık. İnanıyorum ki bir daha böyle bir durumda olmayız. Küme düşen ekiplere geçmiş olsun diyorum. Önümüzde çok zorlu bir maç daha var. Son hafta şampiyonluk adayı Adana Demirspor'la evimizde oynayacağız. Bu karşılaşmada da elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.