Menemenspor galibiyet serisi yakalamak istiyor

TFF 1’inci Lig’de geçen hafta evinde Bursaspor’u yenerek ilk galibiyetine imza atan Menemenspor yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı’nda Murat Erdoğan’ın yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, cezası sona eren genç stoper Furkan görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Teknik direktör Cenk Laleci galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Bursaspor’u yenerek üzerlerindeki kazanamama baskısını yok ettiklerini ifade eden Laleci, “Bolu’dan da istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” dedi.