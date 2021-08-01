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Menemenspor, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, listesine Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek'i ekledi.

01 Ağustos 2021, Pazar 18:41 Son Güncelleme:
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Menemenspor, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, listesine Fenerbahçe 'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek'i ekledi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Gölcükspor'da oynarken İsmail'i transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

Laleci'nin yeni sezonda da İsmail'i kadrdosunda düşündüğü ve Menemenspor'un 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı vurgulandı. Gölcükspor altyapısında yetişip bu kulüpte profesyonel olan İsmail, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler genç orta saha oyuncusunu Balıkesirspor ve Adana Demirspor'a kiralamıştı. (DHA)

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