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Menemenspor, Faruk Bihorac'ı kadrosuna kattı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor aradığı orta sahayı Sırbistan'dan buldu. Sarı-lacivertliler son olarak Kabel Novi Sad forması giyen Faruk Bihorac'la anlaşma sağladı.

18 Temmuz 2021, Pazar 12:54 Son Güncelleme:
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Menemenspor, Faruk Bihorac'ı kadrosuna kattı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor aradığı orta sahayı Sırbistan'dan buldu. Sarı-lacivertliler son olarak Kabel Novi Sad forması giyen Faruk Bihorac'la anlaşma sağladı.

Deneyimli oyuncunun önümüzdeki hafta içinde İzmir'e gelerek sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza atacağı ve kampa katılacağı bildirildi. Novi Pazar takımında futbola başlayan Bihorac, Velez Mostar'da da top koşturdu. Geçen sezonun ikinci yarısında Kabel Novi Sad'a transfer olan oyuncu, 11 lig maçına çıkarak toplamda 851 dakika süre aldı. 

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