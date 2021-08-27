TFF 1. Lig'de ilk hafta Erzurumspor'u evinde 2-0 yenip geçen hafta deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor, yarın evinde lider Ümraniyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerin son transferleri golcü Ndiaye ve orta saha Emir bu maçta forma giyemeyecek.

TEKNİK DİREKTÖR LALECİ: İÇ SAHADA KAYIP YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Teknik direktör Cenk Laleci, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Rakibimiz sezona çok iyi başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Biz de geçen hafta şanssız bir şekilde yenildik. Kora kor bir oyun bizi bekliyor. En iyi mücadeleyi gösterip kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.