Menemenspor - Eskişehirspor maç sonucu: 3-1

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Akhisarspor deplasmanından beraberlikle dönen Ekol Göz Menemenspor, 2 haftadır galip gelen düşme potasındaki Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek 5 maç sonra kazandı. Menemenspor'a galibiyeti getiren golleri, 7'nci dakikada Samed Ali, 65'te penaltıdan Taşkın, 90+2'nci dakikada Sikiru kaydetti. Konuk Eskişehirspor'un tek sayısı 84'te Cemali'den geldi. Bu sonuçla 32 puana yükselen Menemenspor maç fazlasıyla Play-Off barajına girdi. Eskişehirspor ise 16 puanda düşme hattından çıkamadı.

2'nci dakikada Mustafa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci çizgi üzerinde topu ayaklarıyla çıkardı.

7'nci dakikada Menemenspor öne geçti. Tayfun’un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ali Özgün’ün şutunda savunma topu çizgiden çıkardı. Boşta kalan topu Samed Ali kafayla ağlara yolladı: 1-0.

13'üncü dakikada Ali Özgün’ün sağ çaprazdan şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.

44'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Alperen’in şutunda Menemenspor kalecisi Selmani gole izin vermedi.

56'ncı dakikada hızlı gelişen Menemenspor atağında Samed Ali soldan ortaladı, Ali Özgün altı pas üzerinden topa dokunamadı.

63'üncü dakikada Menemenspor lehine penaltı kararı verildi. Samed Ali'den aldığı pasla seri çalımlarla Eskişehirspor ceza alanına giren Ali Özgün düşürüldü. Maçın hakemi Burak Şeker beyaz noktayı gösterdi.

65'inci dakikada Taşkın penaltı atışını gole çevirdi: 2-0.

77'nci dakikada Sikiru ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Nijeryalı futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

84'üncü dakikada Eskişehirspor umutlandı. Ceza yayı gerisinden serbest vuruşu kullanan Cemali, köşeden fileleri sarstı: 2-1.

90+2'nci dakikada Menemenspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan Hüseyin'in pasına hareketlenen Sikiru, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Furkan Ürün (xx), Ali Can Alp (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Rıdvan (xx), Domgjoni (xx), Trtovac (xx), Ercan (xxx), Murat (xxx), Tayfun (xxx) (Dk. 90+1 Ali Keten), Taşkın (xx), Mustafa (xx), Samed Ali (xxx) (Dk. 71 Sikiru x), Ali Özgün (xxx) (Dk. 81 Hüseyin x)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) - Cemali (x), Furkan (x) (Dk. 70 Erdal x), Mevlüt (xx), Bedirhan (xx), Furgan (x), Mehmet Özcan (x), Tolga (x) (Dk. 55 Onur x), Mete (xx), Alperen (xx), İbrahim Halil (x) (Dk. 60 Metehan x)

GOLLER: Dk. 7 Samed Ali, Dk. 65 Taşkın (P), Dk. 90+2 Sikiru (Menemenspor), Dk. 84 Cemali (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Mustafa (Ekol Göz Menemenspor), Alperen (Eskişehirspor)