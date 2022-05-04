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Menemenspor dipte, golcüsü Ahmet zirvede

Spor Toto 1. Lig'de son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Menemenspor, 38 puanla 18'inci sırada yer alıp düşme hattına çakılırken, sarı-lacivertli takımın gurbetçi golcüsü Ahmet Sağat attığı 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

04 Mayıs 2022, Çarşamba 13:22 Son Güncelleme:
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Menemenspor dipte, golcüsü Ahmet zirvede

İzmir temsilcisinin sezon başında Almanya 4'üncü Lig ekibi RW Koblenz'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki santrfor, son olarak iç sahada 1-1 sona eren Tuzlaspor maçında rakip fileleri sarsmayı başardı.

Attığı gollerin yanı sıra 4 asistle takımına katkı sağlayan Ahmet, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Menemenspor'un golcü oyuncusuna gelen teklifleri sezon sonunda değerlendireceği belirtildi.

DHA

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