Menemenspor deplasman karnesine güveniyor

TFF 1'inci Lig'de cuma günü Osmanlıspor'a konuk olacak Ekol Göz Menemenspor, şu ana kadar deplasmanların en iyi takımı oldu. Sarı-lacivertliler gurbette oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. Menemenspor deplasmanda Giresunspor, Adana Demirspor, Altay, İstanbulspor ve Adanaspor'u yenerken, Fatih Karagümrük, Boluspor ve Akhisarspor'la berabere kaldı. İzmir ekibi dış sahada sadece Eskişehirspor, Altınordu ve Hatayspor'a mağlup oldu.

Teknik direktör Cenk Laleci, Osmanlıspor maçı öncesi deplasman performanslarına güvendiklerini söyledi. Genç teknik adam Ankara'dan da iyi bir skorla döneceklerine inandığını ifade ederek, "Rakip sahada çok kritik puanlar kazandık. Ligin deplasman lideriyiz. Bu çizgimizi Osmanlıspor maçında da sürdüreceğimize inanıyorum. Zor bir süreç geçirdik ama Eskişehirspor'u 3-1 yenerek kendimize geldik. Bu moralle Ankara'da sahaya çıkıp, en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz" yorumunu yaptı.

DHA