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Menemenspor, David Egbo'nun peşinde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde rotayı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Son olarak Göztepe'den orta saha oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu 1 yıllığına kiralayan sarı-lacivertliler ABD'de Vancouver Whitecaps forması giyen David Egbo'ya transfer teklifi götürdü.

16 Haziran 2021, Çarşamba 10:36 Son Güncelleme:
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Menemenspor, David Egbo'nun peşinde

Forvette görev yapan Nijeryalı'yı İzmir'e davet eden kurmayların önümüzdeki hafta Egbo ile masaya oturacağı kaydedildi. Menemenspor'un Japonya'nın Tokyo Verdy ekibinde oynayan Japon ortasa oyuncusu Mizuki Arai için de temasları sürüyor. 

DHA

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