Forvette görev yapan Nijeryalı'yı İzmir'e davet eden kurmayların önümüzdeki hafta Egbo ile masaya oturacağı kaydedildi. Menemenspor'un Japonya'nın Tokyo Verdy ekibinde oynayan Japon ortasa oyuncusu Mizuki Arai için de temasları sürüyor.

DHA