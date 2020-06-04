Menemenspor daha genç bir kadro kurma hedefinde

Mevcut takımda iskeleti koruyup gelecek vaadeden isimlere yöneleceklerini ifade eden Laleci, "Alt liglerden birçok oyuncuyu taradık. Genç yetenekleri takıma kazandıracağız. Menemenspor bir vitrindir. Burada gençlerimize çok değer veriliyor ve oynatılıyor. Geçmişte de bünyemizden yetişen ya da alt liglerden gelen oyuncular Süper Lig ve Avrupa'ya gitti. Hem yarışmacı hem de yetiştirici misyonumuzu koruyacağız. Altyapımızdan da çok değerli futbolcular A takıma çıkacaktır. Avrupa'dan da futbolcuları izledik. Genç yabancı isimler de gündemimizde olacak" dedi.

DHA