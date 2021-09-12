MENÜ

Menemenspor dağıldı

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Adanaspor'a konuk olan Menemenspor rakibine 6-2 yenilerek taraftarını üzdü.

12 Eylül 2021, Pazar 11:28 Son Güncelleme:
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Menemenspor dağıldı

Lige BŞB Erzurumspor galibiyetiyle başlayan ancak Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaybeden sarı-lacivertliler Adanaspor'a da boyun eğerek son 3 maçında puan yüzü göremedi. Savunmada büyük zaaf yaşayan İzmir ekibi, son 3 müsabakada kalesinde 11 gol gördü. Bandırmaspor'a 1-0, Ümraniyespor'a da 4-0 kaybeden Menemenspor Adanaspor karşısında da 6 gole engel olamadı. Teknik Direktör Cenk Laleci beklenmedik bir sonuç aldıklarını söyledi. Çok üzgün olduklarını ifade eden genç teknik adam, "Defanstaki sorunlarımızı mutlaka çözeceğiz" dedi. 

İZMİR, (DHA)

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