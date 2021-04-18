Menemenspor cephesinde mağlubiyet üzüntüsü yaşanıyor

TFF 1. Lig’in 31. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Menemenspor, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, üzgün olduklarını dile getirdi.

Yazıcı, "Ağır bir yenilgi aldık. Çok üzgünüz. 4-0’lık skor bize yakışmadı. İstanbulspor ile başa baş bir oyun sergiledik. 1-0 geriye düşmemize rağmen bizim de kornerlerden pozisyonlarımız oldu. Kendi yaptığımız hatalarla rakibin gol atmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

İlk yarı dengeli bir maç geçirdiklerini söyleyen Yazıcı, "İkinci yarıda bu dengeyi sağlayamadık. Oyundan erken koptuk. Yorgunluklar oldu. Üç gün önce Samsunspor ile çok tempolu bir maç oynadık. O maçın yorgunluğunu üzerimizden atamadık." değerlendirmesinde bulundu.