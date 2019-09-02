Menemenspor cephesi: Eksiklerimiz vardı ve önlemlerimizi aldık

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda daha disiplinli oynadıklarını söyledi.

Zorlu bir deplasmanda oynadıklarını aktaran Adıgüzel, "Fatih Karagümrük iyi bir takım. Biz de deplasmanda ilk hafta galip gelmiştik. İlk yarı bazı eksiklerimiz vardı ve önlemlerimizi aldık. İkinci yarının başında talihsiz bir gol yedik. İkinci yarı daha disiplinli oynamaya çalıştık. golü bulduk ve beraberliği yakaladık. İki takım da iyi futbol oynadı. Deplasmandaki başarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.