Ara transfer döneminde alınıp sarı-lacivertli formayı ikinci kez sırtına geçiren İsmail Haktan Odabaşı'nın golüyle yenilgiden son anda kurtulan Menemen evine mutlu dönerken, puanını 27'ye çıkardı. Teknik direktör Ümit Karan, maç sonrası Ankaraspor'a yenilmemenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Karan, "Sahaya elbette kazanmak için çıktık. Ancak geriye düştük ve son dakikada attığımız golle puanı aldık. Böyle durumlarda 1 puan da gayet önemli. Şimdi önümüzde Adanaspor maçı var. Evimizde kazanıp daha da rahatlamak istiyoruz" dedi.

İZMİR, (DHA)