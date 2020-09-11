Menemenspor - Altınordu maç sonucu: 0 - 2

TFF 1.Lig 2020-2021 sezonu açılış maçında Altınordu, Menemenspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sezon yine 18 takımla oynanan ligde sezon deri maçla başladı. İzmir ekiplerinden Altınordu'ya Menemenspor önünde galibiyeti Burak İnce ve Metehan Mimaroğlu'nun golleri getirdi

İki takım geçen sezon son hafta maçında karşılaşmış ve mücadele 1-1 berabere sona ermişti.

Foto: Gökay Akın











