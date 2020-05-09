Menemenspor, Ali Özgün ile yollarını ayırdı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertliler golcüsü Ali Özgün ile yollarını ayırdı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya'ya ailesinin yanına giden golcü futbolcu, Türkiye'ye dönmek istemediğini yönetime iletti. İzmir'e gelmeyen ve idmanlara çıkmayan Ali Özgün'ün sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Diğer forveti Hüseyin Çolak'ı da süresiz kadro dışı bırakan İzmir ekibinin kalan maçlarda yola yola genç golcülerle devam edeceği bildirildi. Geçen sezon sarı lacivertli formayla 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Ali Özgün, 1'inci Lig'de ise 25 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

DHA